A estreia de "The Accountant 2: Acerto de Contas" no serviço da Amazon Prime Video foi um enorme sucesso.

A sequela do 'thriller' de ação de 2016 que voltou a juntar Ben Affleck como um mortífero contabilista génio da matemática neurodivergente e Jon Bernthal como o seu irmão não menos letal acumulou quase 80 milhões de espectadores desde que chegou à plataforma a 5 de junho.

Segundo a publicação especializada Deadline, tornou-se oficialmente o segundo filme da Amazon MGM Studios mais visto de todos os tempos nos primeiro 28 dias.

Embora a notícia não o indique, pensa-se que o recordista seja "Red One: Missão Secreta", a comédia de ação natalícia que juntou Dwayne Johnson e Chris Evans, uma vez que a Amazon Prime Video divulgou em dezembro de 2024 que, já depois de passar pelos cinemas, teve 50 milhões de espectadores só nos primeirros quatro dias disponível.

"Christian Wolff tem um talento único para resolver problemas complexos. Quando um velho conhecido é assassinado, deixando uma mensagem enigmática para "encontrar o contabilista", Wolff vê-se obrigado a resolver o caso. Percebendo que são necessárias medidas mais extremas, recruta o seu irmão distante e altamente letal, Brax, para o ajudar. Em parceria com Marybeth Medina, descobrem uma conspiração mortífera, tornando-se alvos de uma rede implacável de assassinos que vai fazer de tudo para os silenciar", resume a apresentação oficial.

Com um orçamento de 80 milhões, os cerca de 103 milhões de dólares que "The Accountant 2" arrecadou nas bilheteiras mundiais seriam um balanço negativo se fosse o lançamento de um estúdio tradicional de cinema, mas até nisso a Amazon teve sucesso: segundo os analistas, este mede-se pelo orçamento de marketing ser coberto pelas receitas de bilheteira, uma vz que a estratégia ao estrear os filmes nos cinemas foca-se em gerar impacto mediático e expectativa antes do lançamento na plataforma de streaming.

O grande impacto na Amazon Prime Video pode levar a uma nova sequela: o realizador Gavin O’Connor não escondeu em entrevistas que gostaria de fazer um terceiro filme, trazendo de volta a personagem de Anna Kendrick do primeiro "Acerto de Contas".

VEJA O TRAILER.