Com exceção de Christian Bale, as escolhas de todos os Batman no cinema foram contestadas pelo menos por alguns setores de fãs.

Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney e Ben Affleck passaram por isso e Robert Pattinson não escapou ao desagrado dos que acharam inacreditável o realizador Matt Reeves e o estúdio terem escolhido "o ator de 'Twilight'" para "The Batman".

Mas num vídeo para a Vanity Fair ao lado de Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Ridler) e Jeffrey Wright (Comissário Gordon) dedicado a dissecar as teorias dos fãs, das mais intrigantes às ridículas, Pattison admitiu que já tinha as conhecia e as visitas aos fóruns da internet foram uma grande fonte de informação para compreender melhor a personagem.

"Estou a ler isto de novo e é extremamente útil ter estas teorias de fãs. Costumava ver muitas coisas de fóruns e realmente informou-me muito sobre a personagem", contou aos colegas.

Apesar da rodagem ter terminado praticamente há um ano, o ator não perdeu o hábito e acrescentou que chega a responder a críticas mais negativas para se defender.

"Atualmente, ainda costumo olhar para isso. Geralmente estou à espreita. Às vezes, sou pressionado um pouco e tenho que responder alguma coisa. Portanto, se alguma vez virem uma mensagem bastante abstrata do género 'Por favor, deixem-me em paz', sou eu. 'Parem de caçar defeitos. Estou a dar o meu melhor'", descreveu a rir.

"The Batman" está em exibição nos cinemas.

TRAILER.