"Só estou interessado em trabalhar com os melhores", disse Denzel Washington numa das entrevistas de promoção de "Gladiador II" no ano passado, onde voltou a indicar que já não tinha muitos filmes por fazer nesta fase da carreira.

Um deles será "Here Comes the Flood", um filme para a Netflix que juntará o vencedor de dois Óscares com Robert Pattinson ("Twilight", "The Batman") e Daisy Edgar-Jones ("Normal People", "Tornados").

A rodagem arranca no outono, ainda antes de Pattison avançar para a sequela de "The Batman", e os detalhes mais específicos estão a ser mantidos em segredo, mas a história não linear foi descrita como uma abordagem nada convencional no género do "filme do golpe" que junta um funcionário bancário, um segurança e um grande criminoso num jogo mortal de golpes e traições.

Atrás das câmaras estará o realizador brasileiro Fernando Meirelles, o mesmo de "Cidade de Deus", "O Fiel Jardineiro" e "Os Dois Papas", este último também para a Netflix.

O argumento, que a Netflix comprou em 2020, é de Simon Kinberg, produtor e argumentista de vários filmes "X-Men" (e realizador do último filme, "X-Men: Fénix Negra", de 2019), e ligado a títulos como "Mr. e Mrs. Smith" (2005), "Jumper" (2008), "Sherlock Holmes" (2009), "Guerra é Guerra" (2012), "Perdido em Marte" (2015) e "Quarteto Fantástico" (2015).

Em novembro de 2024, foi noticiado que fechou contrato com a Lucasfilm para criar uma nova saga "Star Wars" para o cinema.