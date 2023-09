Foi divulgado esta quarta-feira o primeiro trailer e uma apresentação oficial do anunciado filme de despedida de Hayao Miyazaki, o lendário mestre do cinema de animação japonesa.

Ainda sem estreia anunciada para Portugal, "Kimitachi wa Dou Ikiru ka", cuja tradução em inglês é "How do you live?" ("Como você vive?"), mas que se vai chamar a nível internacional “The Boy and the Heron” ("O Menino e a Garça") terá a sua antestreia europeia na sexta-feira, 22 de setembro, na sessão de abertura do Festival de San Sebastian.

Este é o primeiro filme do realizador em dez anos e estreou no Japão a 14 de julho com grande sucesso, apesar de lançado sem qualquer trailer ou outro material de promoção além do poster. Um dos responsáveis dos Estúdios Ghibli confirmou em 2017 que ele encarava este como a sua despedida profissional e uma prenda para o neto.

No caso da distribuidora norte-americana dos filmes de Miyazaki, existe uma descrição oficial: "Um jovem rapaz chamado Mahito, com saudades da sua mãe, aventura-se num mundo partilhado pelos vivos e pelos mortos. Lá, a morte chega ao fim, e a vida encontra um novo começo. Uma fantasia semiautobiográfica sobre a vida, a morte e a criação, em homenagem à amizade, da mente de Hayao Miyazaki".

VEJA O "TEASER TRAILER".

Miyazaki, de 82 anos, fundou os Estúdios Ghibli de animação com Isao Takahata em 1985, e já dirigiu quinze longas-metragens.

Alcançou fama mundial em 2001 com "A Viagem de Chihiro", que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e o Óscar de Melhor Filme de Animação, mas antes disso dirigiu outras obras conhecidas como "O Castelo no Céu" (1986), "O Meu Vizinho Totoro" (1988), "Porco Rosso - O Porquinho Voador" (1992), "Princesa Mononoke" (1997) e "O Castelo Andante" (2004).

Em 2014, recebeu um Óscar honorário por toda a sua carreira.