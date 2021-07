Tilda Swinton, Bill Murray, Timothée Chalamet, Owen Wilson, Adrien Brody... e uma longa lista de estrelas apresentam esta segunda-feira em Cannes "The French Dispatch", de Wes Anderson, na corrida pela Palma de Ouro e um dos filmes mais esperados desta edição.

Quase dez anos depois de competir com "Moonrise Kingdom", o cineasta americano retorna à Croisette com alguns de seus atores fetiche.

O elenco de "The French Dispatch", filmado na França, também inclui Benicio del Toro, Frances McDormand, Elisabeth Moss e Jeffrey Wright, além de vários franceses, como Léa Seydoux - que não comparaceu à estreia por ter testado positivo para a COVID-19 apesar de estar duplamente vacinada.

O filme, cujas primeiras imagens evocam o universo melancólico do seu autor, é um compêndio de contos publicados numa revista americana de uma cidade francesa do século XX, segundo a sua sinopse.

Era justamente este filme que deveria abrir o festival no ano passado, que foi finalmente cancelado pela pandemia. Desde então, poucos detalhes foram revelados sobre ele.

Wes Anderson, de 52 anos, construiu ao longo de uma dúzia de filmes, como "Grand Budapest Hotel" e "The Darjeeling Limited", um estilo facilmente reconhecível por ser carregado de detalhes e planos simétricos.

Embora essa estética, às vezes, faça lembrar o mundo adocicado das casas de bonecas, as suas histórias contêm momentos difíceis, como deceções, abandonos e suicídios. Numa ocasião, ele comentou que o divórcio dos pais, quando tinha oito anos, marcou a sua infância e por isso famílias desfeitas são um tema recorrente no seu trabalho.

Para seu próximo filme, o cineasta planeia rodar neste verão na Espanha, nos arredores de Madrid, segundo a imprensa espanhola.

Realizador russo ausente

Yuri Kolokolnikov, Chulpan Khamatova, Ivan Dorn, Yuliya Peresild, Yuriy Borisov e Ilya Stewart

Esta segunda-feira, também foi exibido o filme em competição "Petrov's Flu", do russo Kirill Serebrennikov.

Considerado um dos mais ousados cineastas russos da sua geração, não pôde comparecer à gala porque está proibido de sair da Rússia por uma condenação criminal, situação que já ocorreu em 2017, quando concorreu com "Leto".

"Agradeço a todos os que aqui estão. É a primeira vez que exibo o meu filme. Estou obviamente encantado e festejo este século XXI que, graças às novas tecnologias, nos permite estar juntos", reagiu ao final da projeção o cineasta, a quem a palavra foi cedida na sala através de um curtíssimo vídeo ao vivo.

Na passadeira vermelha, os atores do filme usaram um broche com a imagem do realizador. E dentro da sala, um lugar vazio com o seu nome revelava a sua ausência.

"Quero dizer a Kirill 'Amo-te'", declarou o ator Yuri Borisov na chegada à gala.

"Estou orgulhoso por estar no seu filme", disse a atriz Chulpan Khamatova, que explicou que o filme mesclava "o passado soviético, o futuro e o que está acontecendo hoje".

"Petrov's Flu" faz recordar um mundo pós-pandémico: passa-se numa cidade vítima de uma epidemia de gripe e narra uma "longa caminhada bêbada, entre o sonho e a realidade" de dois amigos.

"É um filme muito russo e muito pessoal sobre os nossos medos", disse o realizador no domingo à revista especializada Variety.

"Não tinha planeado fazer este filme. Ele veio até mim, cativou-me e tornei-me um prisioneiro com grande prazer. Veio num momento muito difícil da minha vida", quase como "uma tábua de salvação", afirmou alguns semanas atrás, ao saber que o filme iria competir em Cannes.