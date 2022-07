"The Gray Man: O Agente Oculto" é mais um grande sucesso no lançamento de filmes originais da Netflix, mas o seu impacto "fenomenal" pode estar a ser sobrevalorizado pela promoção da plataforma.

Esta terça-feira, o estúdio anunciou os planos para fazer mais dois filmes "The Gray Man: O Agente Oculto", uma sequela novamente com Ryan Gosling e realizada por Joe e Anthony Russo, e uma prequela.

Numa altura em que só sabia que o filme tinha sido o mais visto em 92 mercados, os irmãos Russo disseram no comunicado oficial estar "emocionados" com a decisão e que "a reação do público a ‘The Gray Man’ não foi menos do que fenomenal".

O anúncio ofuscou a divulgação pouco depois das audiências oficiais no Netflix Top 10: 88,55 milhões de horas visualizadas na semana entre 18 e 24 de julho.

Como o lançamento aconteceu na sexta-feira, o dia 22, as audiências refletem apenas os primeiros três dias e confirmam o sucesso: "The Gray Man" não terá qualquer dificuldade em entrar no Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre da plataforma, que contabiliza os primeiros 28 dias e onde o décimo lugar é de "Spenser Confidencial", com 197,320 milhões de horas.

Resta saber se, quando pagou 200 milhões de dólares, a Netflix estaria à espera de ver o seu filme original mais caro perder para a estreia de três dos quatro títulos mais recentes lançados a uma sexta-feira que estão no Top 10 dos mais vistos de sempre.

Com um orçamento de mais de 200 milhões de dólares, "The Gray Man" só ficou à frente de "Indesculpável", com Sandra Bullock, que teve 85,86 milhões de visualizações em dezembro de 2021, perdendo em toda a linha com o filme em primeiro lugar no Top, "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, agora o segundo mais caro na história da plataforma, que teve 148,72 milhões de horas visualizadas nos primeiros três dias de novembro.

Os outros filmes lançados a uma sexta-feira que também ficaram à frente foram as comédias "Não Olhem Para Cima" (111,03 milhões de horas em dezembro de 2021) e "O Projeto Adam" (92.43 milhões em março deste ano), ambas com orçamentos mais modestos.

"The Gray Man" ficou à frente de outros dois filmes recentes mediáticos da Netflix, "365 Dias: Naquele Dia" (77,98 milhões em abril) e "Hustle", com Adam Sandler (84,58 milhões em junho), mas estes números são para os primeiros cinco dias, já que foram lançados a uma quarta-feira.