"Thor: Amor e Trovão" estreia nos cinemas a 7 de julho, mas um evento de fãs na quarta-feira numa sala de Lisboa foi a primeira oportunidade de ver a nova super produção da Marvel.

A ação reuniu vários nomes conhecidos, como Cláudia Pascoal, Luísa Barbosa, Ricardo Sá e Guillaume Lalung, todos com grandes expectativas para filme de Taika Waititi que marca o reencontro com as personagens de Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, além de apresentar Christian Bale como o vilão.

VEJA O VÍDEO DO EVENTO.



Na história, encontra-se Thor numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas, a sua reforma é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção de todos os deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‘Rei Valkiria’, Korg e da ex-namorada Jane Foster como a Poderosa Thor, que – para surpresa do super-herói – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.