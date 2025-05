[AVISO DE SPOILER]

O asterisco no título do filme "Thunderbolts*" está oficialmente explicado.

O mistério existia desde março de 2024, quando ele apareceu no logotipo do 36.º título do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Na segunda-feira, a equipa de marketing da Disney esclareceu que o asterisco intencional aponta para um título alternativo, "The New Avengers" [Os Novos Vingadores], tal como descobriram os espectadores que foram ao cinema no fim de semana de estreia.

No entanto, nem a Disney nem a Marvel estão oficialmente a mudar o título para "Thunderbolts: The New Avengers": trata-se de uma estratégia de marketing de usar o maior triunfo do MCU (os Vingadores) para aumentar o interesse pelo filme que junta os seus vilões e renegados, liderados por Yelena Belova (Florence Pugh), que redescobrem o seu lado mais heroico.

Parte da fase seis do MCU, o grupo de personagens menos conhecidas inclui Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour), Sentinela (Lewis Pullman) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

No fim de semana cinematográfico nos EUA, que começa na sexta-feira (e com sessões antecipadas no dia anterior), "Thunderbolts*" arrecadou 74,5 milhões de dólares (65,83 milhões de euros, à cotação do dia): uma estreia sólida, mas abaixo dos 80 mais desejados pelos estúdios e da primeira estimativa de 76 milhões avançada no domingo. A estreia global ficou pelos 160.4 milhões de dólares (141,73 milhões de euros).

Apostando nas boas reações dos críticos e dos espectadores, a esperança da Disney e da Marvel é que permaneça forte nas bilheteiras próximas semanas, o que determinará o veredito sobre o seu sucesso ou fracasso pois o orçamento chegou aos 180 milhões de dólares, sem incluir o marketing.

Além dos materiais com o título alternativo enviados para alguns cinemas, os atores participaram na estratégia num vídeo que revela o vídeo oficial e o próprio Sebastian Stan andou a "espalhar" os novos cartazes pelas ruas de Los Angeles.

O VÍDEO DOS ATORES.



O VÍDEO COM SEBASTIAN STAN.



AS MUDANÇAS NOS CINEMAS.