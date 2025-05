"Thunderbolts*" triunfou nas bilheteiras norte-americanas este fim de semana, cumprindo as expectativas com cerca de 76 milhões de dólares de receitas (67,01 milhões de euros, à cotação do dia), no que é um arranque promissor para a temporada de filmes de verão de Hollywood, informou a Exhibitor Relations no domingo.

O novo filme de super-heróis da Marvel apresenta Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell e David Harbour como um grupo heterogéneo de anti-heróis, com Julia Louis-Dreyfus a interpretar uma malévola chefe da CIA.

"Esta é uma ótima estreia para uma nova história de super-heróis", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research. Com críticas e avaliações de público "excelentes", o filme deve "ter um ótimo desempenho em todo o mundo", destacou.

A nível internacional, o filme arrecadou 86,1 milhões de dólares (75,91 milhões de euros), com uma estreia global de 162,1 milhões de dólares (142,92 milhões de euros), tudo em linha com as expectativas.

Paul Dergarabedian, analista da Comscore, disse nas redes sociais que "esta avertura da temporada de filmes de verão lançará um mês de maio épico para os cinemas!"

Já "Pecadores", o 'thriller' de vampiros do realizador Ryan Coogler protagonizado por Michael B. Jordan, caiu para o segundo lugar, mas ainda arrecadou mais 33 milhões de dólares no seu terceiro fim de semana de exibição (29,1 milhões de euros), uma performance que a revista The Hollywood Reporter chamou de "fenomenal".

O filme sobrenatural da Warner Bros. continua a desafiar todas as regras e caiu cerca de 28%, para um total na América do Norte que chega aos 179,7 milhões de dólares (158,44 milhões de euros) e 236,7 a nível global (208,7 milhões de euros).

Do mesmo estúdio, a adaptação do videojogo "Um Filme Minecraft" protagonizada por Jack Black e Jason Momoa, subiu uma posição em relação ao último fim de semana, arrecadando 13,7 milhões de dólares no período de sexta a domingo (12,08 milhões de euros).

Continua a ser o maior lançamento do ano, com um total de 398,2 milhões de dólares nos EUA e Canadá (351,09 milhões de euros) e 475 milhões no mercado internacional (418,8 milhões de euros), totalizando 873,2 milhões de dólares (769,09 milhões de euros).

O quarto lugar ficou para "The Accountant 2: Acerto de Contas", da Amazon MGM Studios, com 9,5 milhões de dólares (8,38 milhões de euros), com Ben Affleck a interpretar um génio da matemática neurodivergente com ligações criminosas, e Jon Bernthal o seu irmão assassino.

O quinto lugar ficou para outra adaptação de um videojogo, o sangrento filme de terror da Sony "Until Dawn", com 3,8 milhões de dólares (3,35 milhões de euros).

Entretanto, estreou finalmente o amaldiçoado western "Rust", com Alec Baldwin — que ficou famoso quando uma arma empunhada pelo ator disparou uma bala, ferindo mortalmente a sua diretora de fotografia —, num lançamento limitado em 115 cinemas.

Arrecadou apenas 25 mil dólares (22,04 mil euros), de acordo com a The Hollywood Reporter.