As expectativas em relação aos anúncios publicitários apresentados no Super Bowl são sempre elevadas. Este domingo, dia 7 de janeiro, o vídeo de promoção da Cadillac foi um dos primeiros a ser revelados e rapidamente conquistou as redes sociais.

O anúncio é protagonizado por Timothée Chalamet, como filho de Eduardo Mãos de Tesoura, popular personagem do filme de Tim Burton protagonizado por Johnny Depp. Winona Ryder também participa no vídeo e interpreta Kim Boggs, a sua personagem na longa-metragem de 1990.

Segundo a revista Variety, o filme publicitário foi realizado por David Shane e o conceito foi aprovado por Tim Burton.

Veja o vídeo: