"Titane", vencedor da Palma de Ouro na mais recente edição de Cannes, o nomeado para os Óscares "Quo Vadis, Aida?" e o vencedor de duas estatuetas douradas "O Pai", estão entre os nomeados para as principais categorias dos Prémios Europeus de Cinema, que foram anunciadas esta terça-feira durante uma conferência de imprensa no 18.º Festival de Cinema Europeu de Sevilha.

Os Prémios Europeus de Cinema visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa e são entregues anualmente pela Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de 3.500 profissionais do meio.

Os premiados serão conhecidos numa 33.ª cerimónia que volta ao formato tradicional presencial em Berlim, Alemanha, a 11 de dezembro.

Devido às regras de seleção, nem todos os filmes que já tiveram a sua antestreia mundial podem entrar na corrida este ano, mas além dos três títulos atrás referidos e que já passaram pelos cinemas portugueses, a categoria de Melhor Filme inclui ainda "Compartimento nº 6", de Juho Kuosmanen (chega a 9 de dezembro) e "È stata la mano di Dio", de Paolo Sorrentino para a Netflix, que recebeu o Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza.

Portugal surge apenas na categoria de Melhor Curta-Metragem, cujos nomeados já tinham sido previamente anunciados, através de "Nanu Tudor" ("My Uncle Tudor"), de Olga Lucovnicova, uma co-produção que junta ainda Hungria, Bélgica e Moldávia.

O Pai

Lista de nomeações

(em inglês quando não estreados em Portugal)

Filme Europeu

"Compartimento nº 6", de Juho Kuosmanen

"È stata la mano di Dio", de Paolo Sorretino

"Quo Vadis, Aida?", de Jasmila Žbanić

"O Pai", de Florian Zeller

"Titane", de Julia Ducournau

Cineasta Europeu

Julia Ducournau ("Titane")

Radu Jude ("Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental")

Paolo Sorrentino ("È stata la mano di Dio")

Jasmila Žbanić ("Quo Vadis, Aida?")

Florian Zeller ("O Pai")

Atriz Europeia

Jasna Đuričić ("Quo Vadis, Aida?")

Seidi Haarla ("COmpartimento nº 6")

Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial")

Renate Reinsve ("The Worst Person in the World")

Agathe Rousselle ("Titane")

Ator Europeu

Yuriy Borisov ("Compartimento nº 6")

Anthony Hopkins ("O Pai")

Vincent Lindon ("Titane")

Tahar Rahim "(O Mauritano")

Franz Rogowski ("Great Freedom")

Argumentista Europeu

Radu Jude ("Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental")

Paolo Sorrentino ("È stata la mano di Dio")

Joachim Trier, Eskil Vogt ("The Worst Person in the World")

Jasmila Žbanić ("Quo Vadis, Aida?")

Florian Zeller, Christopher Hampton ("O Pai")

Documentário Europeu

"Babi Yar. Context"

"Flee"

"Mr Bachmann and His Class"

"Taming the Garden"

"The Most Beautiful Boy in the World"

Filme de Animação Europeu

"Even Mice Belong in Heaven", de Jan Bubeníček, Denisa Grimmová

"Flee", de Jonas Poher Rasmussen

"The Ape Star", de Linda Hambäck

"Where Is Anne Frank", de Ari Folman

"Wolfwalkers", de Tomm Moore, Ross Stewart

Comédia Europeia

"Ninjababy", de Yngvild Sve Flikke

"Minha Querida Nora", de Méliane Marcaggi

"Sentimental", de Cesc Gay

Curta-metragem Europeia

"Bella", de Thelyia Petraki

"Displaced", de Samir Karahoda

"Easter Eggs", de Nicolas Keppens

"In Flow of Words", de Eliane Esther Bots

"My Uncle Tudor", de Olga Lucovnicova

Descoberta Europeia (prémio FIPRESCI)

"Beginning", de Dea Kulumbegashvili

"Lamb", de Valdimar Jóhansson

"Playground", de Laura Wandel

"Pleasure", de Ninja Thyberg

"Uma Miúda com Potencial", de Emerald Fennell

"The Whaler Boy", de Philipp Yuryev