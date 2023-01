"Titanic" vai ser relançado nos cinemas portugueses a 9 de fevereiro, anunciou a distribuidora esta semana.

Foi divulgado um novo trailer para o relançamento que festeja o 25.º aniversário numa versão remasterizada em 3D 4K HDR e com uma velocidade mais rápida do que os 24 fotogramas por segundo do clássico do cinema realizado por James Cameron.

O épico que fez de Kate Winslet e Leonardo DiCaprio gigantescas estrelas de cinema ganhou 11 Óscares e arrecadou 2,2 mil milhões de dólares nas bilheteiras, no que foi apenas ultrapassada pelo primeiro "Avatar" (2009), também dirigido por James Cameron, com 2,92 mil milhões, e "Vingadores: Endgame", com 2,79 mil milhões.

A história centrava-se em Rose, que embarcava no majestoso Titanic como passageira da primeira classe com o seu noivo, filho de um magnata do aço de Pittsburgh, e a sua mãe. Perturbada pelo casamento por interesse, tentava suicidar-se saltando do navio, mas era convencida a mudar de ideias por Jack Dawson, um passageiro de terceira classe. A bordo desse navio, autêntico retrato da sociedade do século, os dois apaixonavam-se e viviam uma curta mas intensa história de amor.

O NOVO TRAILER.