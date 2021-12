Uma banda marcial universitária que homenageou "Top Gun" recebeu o convite pessoal de Tom Cruise para irem a uma antestreia da sequela, "Top Gun: Maverick".

A 13 de novembro, a banda marcial da Universidade Estadual de Ohio, uma das mais importantes dos EUA, homenageou o filme de 1986 que fez de Tom Cruise uma estrela durante o intervalo de um jogo de Futebol Americano.

As dezenas de jovens estudantes não só interpretaram temas como "Take My Breath Away", "Danger Zone" e "Playing With the Boys", mas fizeram-no ao mesmo tempo que recriavam em campo cenas do filme, como o do icónico jogo de voleibol de praia, e até apareceram os óculos escuros popularizados pelos 'ases indomáveis'.

O espetáculo chegou a Tom Cruise, que enviou uma carta pessoal a convidá-los para "Top Gun: Maverick" o próximo filme e também caixas com t-shirts promocionais.

Num vídeo colocado nas redes sociais, os estudantes são surpreendidos com a leitura da carta a elogiar o seu desempenho, mas a identidade do remetente só é revelada no final.

"Enquanto estávamos numa pausa, recebemos uma carta muito interessante aparentemente de um fã que gosta do nosso trabalho. Portanto, queria ler-vos isto, espero que gostem. 'Cara banda, o tributo a 'Top Gun' foi fantástico. Que apresentação fenomenal. Muito obrigado. Adoraria que todos vocês fossem os meus convidados para uma apresentação especial de 'Top Gun: Maverick' em Columbus esta primavera. E boa sorte para a Universidade Estadual de Ohio no Rose Bowl [um jogo entre equipas universitárias tradicionalmente a 1 de janeiro]. Atenciosamente, Tom Cruise", é acompanhado pela surpresa da reação dos ouvintes.

"Top Gun: Maverick" chega aos cinemas portugueses a 26 de maio.