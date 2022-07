Passados dois meses, "Top Gun: Maverick" continua a estar nos tops de bilheteiras, tanto nos EUA como a nível mundial.

Esta quinta-feira, o filme com Tom Cruise ultrapassou "Star Wars: Os Últimos Jedi" e "Vingadores", entrando para o Top 10 das receitas de bilheteira nos EUA (não ajustada à inflação), em nono lugar, com 625 milhões de dólares.

Os analistas preveem que ainda tem "combustível" suficiente para passar os títulos em 7.º e 8.º lugares, "Titanic" (659 milhões, alcançados após um relançamento depois de 1997) e "Mundo Jurássico" (653 milhões).

A nível mundial, a sequela do primeiro "Top Gun" também entrou no Top 20 dos mais sucessos de bilheteira, para o 19.º lugar, com 1,24 mil milhões de dólares, ultrapassando a animação da Pixar "The Incredibles 2".

"Top Gun: Maverick" é o primeiro filme de 2022 e apenas o segundo na era da pandemia após "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" a atingir a simbólica marca dos mil milhões de receitas. Também é o primeiro na carreira de Tom Cruise a conseguir o feito.

A popularidade nos cinemas continua a bater as expectativas: o filme continua no Top 5 ao fim de oito semanas e ainda não desceu abaixo dos 10 milhões de dólares aos fins de semana, nunca caindo mais de 45% nas bilheteiras.

Para Tom Cruise haverá uma grande recompensa: quando forem feitas as contas, espera-se que vá receber pelo menos 100 milhões de dólares, entre receitas de bilheteira e o seu salário, além de percentagens do "cinema-em-casa" e streaming, cuja data de lançamento ainda não é conhecida.