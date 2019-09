Lara Croft já tem data de regresso ao cinema confirmada: um novo filme "Tomb Raider" entrou na agenda para 19 de março de 2021.

A atriz sueca Alicia Vikander, vencedora do Óscar como Atriz Secundária com "A Rapariga Dinamarquesa", voltará a ser a grande heroína dos jogos de vídeo, papel que assumiu no filme de 2018, sucedendo a Angelina Jolie, que também fez dois filmes.

Após o norueguês Roar Uthaug, o inglês Ben Wheatley será o realizador da sequela, avança o Deadline em exclusivo.

Entre os seus filmes que estrearam em Portugal estão os premiados "Uma Lista a Abater" (2011) e "Assassinos de Férias" (2012), bem como "Arranha-Céus" (2015, que partilha o título português com um "blockbuster" com Dwayne Johnson).

Na versão de 2018, Lara Croft surge como a independente filha de um aventureiro excêntrico que desapareceu quando ela chegou à adolescência, a trabalhar em Londres como estafeta de bicicleta antes de decidir partir em busca do último paradeiro conhecido do pai: um túmulo lendário numa ilha mítica que poderá ficar algures ao largo da costa do Japão.

Curiosamente, esta nova versão de "Tomb Raider" dividiu os críticos e foi considerada pela generalidade dos analistas como uma desilusão nas bilheteiras: as receitas mundiais foram de 275 milhões de dólares a nível mundial, contra um orçamento elevado de 94 milhões.

Nos EUA, o balanço de 58 milhões foi mesmo considerado um fracasso comercial, mas noutros mercados seria mais positivo, nomeadamente em Portugal, onde, com 247.222 espectadores, ficou em 18º nos títulos mais vistos nas salas.

