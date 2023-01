Steven Spielberg é um dos cinco nomeados para os prémios do Sindicato de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (geralmente conhecidos por DGA Awards), anunciados esta quarta-feira.

"Os Fabelmans" aumentou o recorde de nomeações do realizador para 13 em 75 anos do sindicato, onde também é o mais premiado, com três troféus.

Com 74 anos, Spielberg consolida a posição histórica de ser o único realizador nomeado em seis décadas diferentes: duas vezes nos anos 1970; quatro nos anos 1980; três nos anos 1990; uma nos anos 2000 e 2010; e duas nos anos 2020.

Também é o único repetente do ano passando, quando concorreu com "West Side Story".

Sem mulheres na corrida, a maior surpresa na corrida ao grande prémio do sindicato é a presença de Joseph Kosinski por "Top Gun: Maverick", ao lado dos esperados Todd Field por "Tár"; a dupla Daniel Kwan & Daniel Scheinert por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"; e Martin McDonagh por "Os Espíritos de Inisherin".

Entre todos, Spielberg e McDonagh são os únicos que não são estreantes nos DGA Awards.

Na prática, estes cinco nomeados tornam-se também os favoritos às nomeações na respetiva categoria nos Óscares, que serão anunciadas a 24 de janeiro e cuja votação decorre entre esta quinta-feira e a próxima terça.

O sindicato é um dos melhores prognosticadores na indústria, com apenas oito dos seus vencedores a não conquistaram a seguir a estatueta dourada em 74 anos: DGA Awards e Óscares coincidiram há um ano na escolha de Jane Campion por "O Poder do Cão".

As novas nomeações são "más notícias" para realizadores como James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água"), Damien Chazelle ("Babylon") ou Baz Luhrmann ("Elvis"): antes a vitória histórica de "CODA" no ano passado, a última vez que um Óscar de Melhor Filme não teve o realizador nomeado para os DGA Awards foi em 1989, com "Miss Daisy".

Desde 2015, os DGA Awards também têm outra categoria para os profissionais que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, mas que tem menos impacto: dos 36 nomeados até 2022, o único que chegou aos Óscares foi Jordan Peele por "Foge", mas beneficiando de também ter sido nomeado para o prémio principal do sindicato.

Nesta categoria, existem quatro mulheres nomeadas: Alice Diop ("Saint Omer"), Audrey Diwan ("O Acontecimento"), Antoneta Alamat Kusijanovic ("Murina") e Charlotte Wells ("Aftersun") juntam-se a John Patton Ford ("Emily the Criminal").

Os premiados serão conhecidos numa cerimónia a 18 de fevereiro. Os Óscares estão marcados para 12 de março.