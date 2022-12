"Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski e marcou o regresso de Tom Cruise como o "ás indomável" Pete 'Maverick' Mitchell, foi considerado o Melhor Filme de 2022 pela National Board of Review (NBR, pela sigla original).

Fundada em 1909, esta é a mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema e é composta por membros selecionados, que incluem cineastas, académicos e estudiosos da área de Nova Iorque.

Sucedendo a “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson, o filme, que voltou aos cinemas portugueses esta semana, foi elogiado em comunicado por ser tremendamente satisfatório para o grande público e por envolver o talento profissional da mais elevada qualidade em todas as áreas.

"Tom Cruise, Joseph Kosinski e toda a equipa tiveram sucesso em fazer um filme incrivelmente popular que trouxe o público de volta aos cinemas, sendo ao mesmo tempo um completo feito cinematográfico", destacou Annie Schulhof, presidente da NBR, que ainda atribuiu um segundo prémio a Claudio Miranda pela fotografia.

"Top Gun: Maverick" também encabeça a tradicional lista de 10 filmes do ano, de onde têm saído muitos nomeados ao Óscar de Melhor Filme: no ano passado, isso aconteceu com sete títulos.

Este ano, foram destacados por ordem alfabética "Aftersun" (sem estreia confirmada em Portugal), "Avatar: O Caminho da Água" (estreia a 15 de dezembro), "The Banshees of Inisherin" (ainda sem data e Portugal), "Os Fabelmans" (22 de dezembro), "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (Netflix), "Justiça para Emmett Till" (16 de fevereiro de 2023), "A Mulher Rei" (estreado em outubro), "RRR" (um épico indiano inédito em Portugal e apenas o segundo filme não em inglês no Top na história da NBR), "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (estreado em abril) e "A Voz das Mulheres" (9 de março de 2023).

Destaque ainda para a eleição de Steven Spielberg para Melhor Realização por "The Fabelmans", Colin Farrell e Brendan Gleeson respetivamente como Melhor Ator e Ator Secundário por "The Banshees of Inisherin", Michelle Yeoh como Melhor Atriz por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo") e Janelle Monáe como Atriz Secundária por "Glass Onion").

Os prémios de argumento foram para "The Banshees of Inisherin" (original) e o alemão "A Oeste Nada de Novo" (adaptado).

"Marcel the Shell with Shoes On" foi votado o Melhor Filme de Animação, "Sr." o mLehor Documentário" e "Close" o Melhor Filme Internacional (é o candidato da Bélgica a uma nomeação aos Óscares).

Eis a lista completa de vencedores:



Melhor Filme: “Top Gun: Maverick"

Melhor Realizador: Steven Spielberg por "Os Fabelmans"

Melhor Ator: Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin")

Melhor Atriz: Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Melhor Ator Secundário: Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin")

Melhor Atriz Secundária: Janelle Monáe ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out")

Melhor Argumento Original: "The Banshees of Inisherin"

Melhor Argumento Adaptado: "A Oeste Nada de Novo"

Interpretação Revelação: Danielle Deadwyler por "Justiça para Emmett Till" e Gabriel LaBelle por "Os Fabelmans"

Melhor Estreia na Realização: Charlotte Wells por "Aftersun "

Melhor Longa-Metragem de Animação: "Marcel the Shell with Shoes On"

Melhor Filme Estrangeiro: "Close" (Bélgica)

Melhor Documentário: “ "Sr."

Melhor Elenco: "A Voz das Mulheres"

Melhor Fotografia: "Top Gun: Maverick"

Prémio Liberdade de Expressão: "All the Beauty and the Bloodshed" e "Argentina, 1985

Top 10 Filmes

"Top Gun: Maverick"

"Aftersun"

"Avatar: O Caminho da Água"

"The Banshees of Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Justiça para Emmett Till"

"A Mulher Rei"

"RRR"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"A Voz das Mulheres"

Top 5 Filmes Estrangeiros (em ordem alfabética do título inglês)

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Decision to Leave" (Coreia do Sul)

"EO" (Polónia)

"Saint Omer" (França)

Top 5 Documentário (em ordem alfabética do título inglês)

"All the Beauty and the Bloodshed"

"All That Breathes"

"Descendant "

"Turn Every Page – The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb"

"Wildcat "

Top 10 Filmes Independentes (em ordem alfabética do título inglês)

"Armageddon Time"

"Emily the Criminal"

"The Eternal Daughter"

"Funny Pages"

"The Inspection"

"Living"

"A Love Song"

"Nanny"

"The Wonder"

"To Leslie"