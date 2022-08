Após passar 12 das 13 semanas que está em exibição nos cinemas no Top 5 das bilheteiras norte-americanas, "Top Gun: Maverick" ficou disponível para compra nas plataformas de streaming.

O regresso de Tom Cruise aos céus 36 anos depois do primeiro "Top Gun: Ases Indomáveis" teve um impacto inesperado, trazendo de volta aos muito necessitados cinemas públicos de todas as idades: mesmo sem a estreia na China e Rússia, as receitas de bilheteira mundiais ultrapassam os 1,4 mil milhões de dólares.

Em entrevistas para promover o novo lançamento, o ator Glen Powell (Hangman), o realizador Joseph Kosinski e o produtor Jerry Bruckheimer mostraram-se cautelosos sobre a possibilidade de fazerem mais uma sequela: esperar para ver parece ser a estratégia, esperando que apareça mais uma história certa... e ver se Tom Cruise está interessado em voltar a ser Maverick.

Mas sendo o filme um caso raro de uma super produção em que coincidem as opiniões dos críticos de cinema e do público, Bruckheimer foi mais esclarecedor sobre o tema dos Óscares.

"Não depende de nós. Depende de outras pessoas. Toda a gente quer ser reconhecido pelo que faz e é sempre simpático conseguir prémios, mas fazemos filmes para os espectadores", respondeu quando confrontado pela revista Variety com a pergunta sobre a possibilidade da onda se sucesso continuar até aos maiores prémios da indústria.

Mas o veterano de Hollywood não perdeu tempo a alinhar os argumentos para uma campanha que ambiciona o reconhecimento dos votantes da Academia: "Trouxemos de volta o público mais velho às salas. Mas o que é interessante: pensávamos que iria funcionar para o público mais velho, mas entreteve toda a gente. Não se tem o tipo de receitas que conseguimos sem entreter os jovens e o público que viu o original. Espero que a Academia veja a mesma coisa que o público vê: este é um filme emocionante, bem contado, bem representado, bem realizado, bem escrito. Tem a fantástica canção de sucesso da Lady Gaga".

A 95.ª cerimónia dos Óscares está marcada para 12 de março de 2023 no Teatro Dolby, em Los Angeles.