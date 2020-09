Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

E como o cinema português continua em alta, destaque total para José Oliveira e o seu filme de estreia, "Os Conselhos da Noite", viagem a uma Braga noctívaga. No streaming, a sugestão de Rui Tendinha vai para a Netflix onde brilha "Tudo Acaba Agora", intrigante variação dramática de Charlie Kaufman, enquanto que nas escolhas do MEO Videoclube todos os caminhos vão dar à luminosa Catherine Deneuve, perfeita em "O Adeus à Noite", de André Téchiné, um velho cúmplice.