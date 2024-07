O 'thriller-catástrofe' "Tornados" teve um fim de semana gigantesco na sua estreia na América do Norte (EUA e Canadá), arrecadando cerca de 80,5 milhões de dólares, liderando com facilidade as bilheteiras, avançou o observador da indústria Exhibitor Relations.

As receitas ficam apenas ligeiramente abaixo das de "Oppenheimer" há exatamente um ano (82,5) e são a terceira melhor estreia doméstica do ano, atrás de "Divertida-mente 2" (154,2) e "Dune: Duna - Parte Dois" (82,5).

A sequela independente do popular "Twister - Tornado", de 1996 - sob a realização aparentemente improvável do homem que dirigiu o doce drama familiar coreano-americano "Minari", Lee Isaac Chung - tinha projeções na ordem dos 50 milhões, embora alguns achassem que podia chegar mais longe, mas nunca acima dos 70 milhões, muito menos 80.

Mas as críticas positivas e um elenco liderado por Daisy Edgar-Jones e Glen Powell ajudaram a impulsionar o filme - sobre caçadores de tempestades apanhados no meio dos tornados que se formam rapidamente - para o que a revista The Hollywood Reporter disse ser a melhor estreia doméstica de sempre para um filme sobre desastres naturais.

"O espetáculo, os efeitos especiais e as cenas são maiores e melhores [do que o filme original]", disse o analista David A. Gross. "É um entretenimento de verão perfeito."

Em contraste, as receitas do mercado internacional, onde o filme está em exibição há mais tempo, foram mais fracas do que se esperava: o maior impacto é na América Latina, Austrália e Grã-Bretanha, mas está a ser um 'flop' na China, o segundo maior mercado de cinema do mundo.

O total mundial é de 132,2 milhões para uma produção cujo orçamento terá chegado aos 155, o que significa que precisará de arrecadar quase 390 milhões para o estúdio Universal Pictures começar a ver o retorno do investimento.

Com os estragos provocados por "Tornados", outro filme do mesmo estúdio, “Gru – O Maldisposto 4” desceu para o segundo lugar, com 23,8 milhões entre sexta-feira e domingo. As receitas da América do Norte já passam os 259 milhões e a nível mundial estão quase nos 575, o que está ao nível da saga "Mínimos" e à frente dos dois últimos "Gru".

Ainda forte em terceiro lugar está outra animação, "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)", da Disney e Pixar, com 12,8 milhões.

Em seis semanas, o filme sobre o amadurecimento de uma adolescente já arrecadou 596,4 milhões no mercado interno e 847 adicionais no resto do mundo, para um total de 1,44 mil milhões: está a dias de passar, nos dois mercados, "Frozen II" e tornar-se a animação de maior sucesso comercial de sempre das bilheteiras, sem incluir a inflação.

Em quarto lugar, caindo duas posições, ficou o terror de "O Colecionador de Almas" ("Longlegs" no original), do estúdio independente Neon, com 11,7 milhões, caindo apenas 47% em relação à estreia, um bom sinal para o género.

Com estreia portuguesa marcada para esta semana, o total doméstico já vai em 44,7 milhões em dez dias, para um investimento abaixo dos 10 milhões.

E em quinto lugar, caindo uma posição, ficou o filme de terror apocalíptico "Um Lugar Silencioso: Dia Um", com mais 6,1 milhões, fazendo o total interno chegar aos 127,6 milhões e 241,4 a nível global.

Este terceiro capítulo de sucesso da saga é protagonizado por Lupita Nyong'o como uma mulher a sobreviver numa Nova Iorque invadida pelas criaturas extraterrestres com audição assustadoramente aguçada.