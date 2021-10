A morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins por um tiro de uma arma cenográfica apresentada como inofensiva ao ator Alec Baldwin durante as filmagens do 'western' Rust', reacendeu a polémica sobre o uso de armas de fogo em sets de cinema e televisão.

Quais são as regras sobre armas de fogo em sets de filmagem nos Estados Unidos?

The Rookie

No "boletim de segurança", divulgado pela indústria do cinema e da televisão, constam regras rigorosas e muito detalhadas.

As mais importantes, em maiúsculas no cabeçalho do documento, estipulam: "Os cartuchos de festim podem matar. Tratar todas as armas de fogo como se estivessem carregadas. Nenhuma 'munição real' deve ser jamais usada ou levada para um estúdio ou um set".

Tratam-se, no entanto, de "recomendações", não obrigatórias.

Nenhuma lei federal se aplica especificamente ao uso de armas de fogo em sets das produções. A maioria dos estados americanos adota as regras de segurança no trabalho ou às armas de fogo em geral.

Quais são as qualificações dos armeiros nas filmagens?

"Não há escolas de armeiros no cinema. Geralmente, a pessoa torna-se aprendiz numa empresa de aluguer de armas e é enviado às filmagens, aprende-se a fazer", explica à France-Presse Guillaume Delouche, armeiro de Hollywood há 30 anos.

Segundo ele, a Califórnia é o único estado que exige que "todas as pessoas encarregadas de armas" numa filmagem, armeiros ou cenógrafos, façam uma formação específica de quatro horas sobre as regras de segurança que devem seguir num set de filmagens.

Que tipos de armas de fogo são usados numa rodagem?

Django Libertado

São usados dois tipos de armas diferentes: armas inertes, de plástico ou látex, e armas capazes de produzir uma detonação. Os cineastas preferem as segundas, pela chama visível que sai do cano, embora esta possa ser acrescentada na pós-produção com efeitos especiais.

"Quando falamos de 'acessórios' numa filmagem, referimo-nos a uma réplica em látex que não dispara. Não é uma pistola de festim", explica no Twitter SL Huang, dupla e armeira do cinema.

"As armas de festim são armas reais", capazes de disparar balas reais, insiste.

Os canos das armas automáticas e semiautomáticas são tapados, mas as armas manuais, como revólveres e carabinas do tipo Winchester usadas nos 'westerns', são usadas sem alterações, explica Delouche.

São usadas balas reais? Qual é a diferença para um cartucho de festim?

"O que se chama de munição real é uma bala de verdade, um cartucho no qual se coloca um projétil que acabará o seu percurso num alvo, após ter passado pelo cano", lembra Delouche.

No cinema, as munições reais são usadas em raríssimas ocasiões, "e unicamente em campos de tiro ou locais apropriados", absolutamente nunca num set, diz.

Um cartucho de festim não contém o projétil, apenas uma carga de pólvora, e um detonador que a ativa para produzir a explosão.

Há, por fim, uma terceira de categoria de munições, as balas de teste.

"Desde 1993 que as fabricamos nós mesmos, não são balas verdadeiras neutralizadas, mas balas fabricadas para ser inertes: jamais houve detonador ou pólvora", o que evita acidentes, explica Delouche.

Estas balas são usadas para dar ilusão de munição real, por exemplo para um primeiro plano do carregamento de uma arma.

O que significa 'arma fria'?

Alec Baldwin algumas horas antes da tragédia

A arma entregue a Alec Baldwin foi apresentada como uma "arma fria" [cold gun]. Na linguagem cinematográfica, significa uma arma totalmente vazia, sem sequer um cartucho de teste no interior. Pode ser manipulada livremente e acionada sem perigo.

"Quando uso uma arma fria, sou MUITO CLARA com os atores e a equipa a esse respeito. Abro e mostro que a arma é fria", afirma SL Huang.

Quando as filmagens passam para as "armas quentes" [hot gun], carregadas com cartuchos de festim, anuncia-se repetidamente em voz alta e por rádio para que todas as pessoas saibam.

"Não se carrega o número exato de cartuchos de festim necessários para a cena. Só usamos as 'armas quentes' o tempo necessário para a gravação dos disparos", cenas geralmente "muito, muito curtas", continua SL Huang.

"Quando a cena termina, entramos e verificamos as armas. Ninguém se mexe até que acabemos", insiste.

As regras de segurança são eficientes?

O Corvo

Desde 1993 e após a morte do ator Brandon Lee na rodagem de "O Corvo", "não houve nenhum incidente com armas de fogo num set". Porém, mais de 40 foram registados em noutros locais (construção, acrobacias, etc...), observa Delouche.

SL Huang insiste na multiplicação de prevenções para evitar que um erro isolado termine em tragédia.

"Se alguém comete um erro, há outros múltiplos" fatores "que garantem a segurança", argumenta.