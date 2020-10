Já existem imagens de "Aline", o filme da realizadora e atriz francesa Valérie Lemercier sobre a vida de Céline Dion.

O projeto é inspirado livremente pela história da artista canadiana, mas esta deu a benção e autorizou o uso das suas canções no projeto.

E não só: a cooperação estende-se à participação do seu designer preferido Stéphane Rolland e o trailer permite ver como a transformação de Valérie Lemercier em Aline/Céline Dion é valorizada pelo guarda-roupa icónico criado para a artista.

A história percorre a infância de Celine Dion no Quebeque (Canadá) na década de 1960 e vai até ao estrelato e o encontro decisivo com o produtor René Angélil (que se chama Guy-Claude no filme, interpretado por Sylvain Marcel).

Valérie Lemercier, uma grande estrela em França com sucessos como "Dondoca à Força" e "Marie-Francine", revelou que ficou comovida pelo luto de Céline Dion após a morte de Angélil em 2016 e isso a levou a descobrir mais sobre os dois e a mãe da artista (papel de Danielle Fichaud).

"Descobri a força da sua história de amor e o seu grande humor e percebi melhor como a alquimia das suas três ambições individuais fizeram de uma menina indesejada a maior estrela do planeta", explicou ao ser anunciado o projeot em janeiro de 2019.

Com um orçamento de mais de 30 milhões de dólares, por agora as datas de estreia conhecidas de "Aline" são 18 de novembro em França e 27 de novembro no Quebeque.

VEJA O TRAILER.