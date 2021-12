Não foi usado cronómetro, mas Armie Hammer aparece em menos de 15 segundos dos 126 do novo trailer de "Morte no Nilo", apesar da sua personagem estar casada com a de Gal Gadot, em grande destaque nas imagens.

Um novo poster não 'esconde' a participação no filme, mas no trailer só pequenos segmentos de dois segundos e as palavras "Está louco" mostram o ator, envolvido num escândalo sexual desde que uma conta anónima nas redes sociais revelou em janeiro mensagens privadas alegadamente da sua autoria com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais com antigas namoradas, a que se seguiram acusações de abusos sexuais, emocionais e mentais feitas que estão sob investigação das autoridades.

Hammer rejeitou todas as acusações através do seu advogado, mas foi despedido pela agência de talentos que o representava e perdeu todos os projetos com os estúdios de Hollywood.

Filmado em 2019, muito antes dos escândalos e da pandemia, "Morte no Nilo" é mais uma adaptação de um romance policial de Agatha Christie após o grande sucesso de bilheteira que foi "Um Crime no Expresso do Oriente" (2017),

Com Kenneth Branagh de regresso como Poirot e ainda na realização, o elenco coletivo inclui Letitia Wright, Emma Mackey, Russell Brand, Sophie Okonedo, Annette Bening, Rose Leslie, Emma Mackey, Dawn French e Jennifer Saunders, entre outros.

A história acompanha as investigações do detetive belga de um assassinato durante umas férias num cruzeiro de luxo no rio Nilo.

Adiado por causa da pandemia, a estreia está anunciada para 10 de fevereiro de 2022.

TRAILER "MORTE NO NILO".