A menos de uma semana da estreia nos cinemas (as primeiras sessões em Portugal são à hora do almoço na quarta-feira, 24 de julho), a Marvel divulgou o trailer final de "Deadpool & Wolverine".

Após uma vaga de sucessos que animaram as bilheteiras ("Bad Boys: Tudo ou Nada", "Divertida-Mente 2", "Um Lugar Silencioso: Dia Um", "Gru - O Maldisposto 4"), Hollywood e os analistas apostam forte no único lançamento da Marvel para os cinemas este ano como 'o' grande filme da temporada de verão, com previsões de 160 milhões de dólares nas bilheteiras no fim de semana da estreia só na América do Norte.

Quem quiser preservar o secretismo que a Marvel manteve à volta do filme deve evitar o último trailer: se até agora se viu principalmente o humor à volta do Deadpool de Ryan Reynolds e muita ação, as últimas imagens puxam pelas emoções, principalmente à volta de Wolverine, que Hugh Jackman interpreta há 24 anos no cinema.

Entre as pistas para vários segredos destaca-se uma ligação ao muito elogiado filme "Logan" (2017), que era suposto ter sido a despedida de Jackman da sua personagem: uma versão mais adulta da mutante infantil X-23, que a atriz Dafne Keen desmentira convictamente nas várias entrevistas que deu a propósito da sua participação na série “The Acolyte” (esta sexta-feira num exclusivo à Entertainment Weekly, Keen diz que a sua 'inspiração' foi Andrew Garfield, que mentiu até ao fim sobre o seu regresso a "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa").

No elenco do filme realizado por Shawn Levy estão ainda Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

TRAILER LEGENDADO.