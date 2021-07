Dora, Rosie e Snowbear, os três cães da raça springer spaniel da atriz Tilda Swinton, conquistaram esta sexta-feira a Palm Dog 2021, um prémio independente concedido todos os anos à melhor atuação canina do Festival de Cannes.

Os cães "atuaram" com a sua dona no filme "The Souvenir Part II", apresentado na secção paralela Quinzena de Realizadores. Já tinha acontecido o mesmo no primeiro filme, de 2019.

Em 2019, o prémio foi do pitbull de Quentin Tarantino, que aparece em "Era uma vez em... Hollywood".

"Vão ficar muito orgulhosos!", disse Tilda Swinton, como "representante" dos seus três cachorros, deixados na sua casa na Escócia.