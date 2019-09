“O cinema documental e em português sai reforçado nesta edição do FIKE com três categorias a concurso a serem arrebatadas por 'filmes documentário'”, destacou a organização.

Do rol de distinções atribuídas pelo júri, o único projeto estrangeiro galardoado foi a curta-metragem polaca “I’ve Got Something For You Too”, de Iwo Kondefer, que venceu a categoria de “Ficção”.

O 16.º FIKE levou o cinema independente e de autor para as ruas da cidade, pois decorreu num espaço ao ar livre na Praça 1.º de Maio, junto ao mercado, em pleno centro histórico.

Segundo os promotores, o FIKE recebeu este ano para a sua vertente competitiva "três centenas de filmes" de todos os pontos do mundo, nas categorias de ficção, documentário e animação, mas "só 40" foram apurados para "a seleção oficial em competição".

Os filmes exibidos retrataram “um questionamento social que atravessa o mundo”, com “muitos” deles “a fazerem o reconhecimento da africanidade do mundo, mostrando realidades e ficções de territórios tão diversos como a Colômbia ou a Austrália, com o cinema a fazer primeiro que a Europa a descolonização do mundo pela arte".

Pelo certame, que também integrou outras iniciativas paralelas, passaram ainda “muitas ficções, animações e documentários em português”, o que constituiu “uma oportunidade para ver filmes premiados em festivais pela Europa e filmes em estreia absoluta para o público", segundo a organização.

O FIKE contou com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) e de um projeto que integra o programa europeu CHEBEC.