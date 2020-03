Filmes de Catarina Vasconcelos, Pedro Costa e Margarida Lucas integram o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, que começa hoje na Colômbia.

De acordo com a programação, o festival exibirá "A metamorfose dos pássaros", primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos, que acaba de ser premiada pela crítica em Berlim.

O filme, de cariz biográfico e que cruza ficção e documentário, foi selecionado para a secção "Omnívora", dedicada a obras "mais inovadoras e arriscadas".

Na secção "Mulheres em foco", com "histórias profundamente femininas", estará "Vitalina Varela", de Pedro Costa, que tem feito um premiado percurso internacional desde que teve estreia mundial em 2019 em Locarno.

A estes dois filmes junta-se ainda, na secção de curtas-metragens, o filme "Sagrada família", primeira obra de Margarida Lucas, realizadora portuguesa atualmente a viver em Nova Iorque.

A 60.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias abre hoje com "Waiting for the barbarians", do colombiano Ciro Guerra.

Com cerca de 200 filmes na programação, o festival termina no dia 16 com "Os miseráveis", de Ladj Ly.