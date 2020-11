Quase quatro décadas depois de aterrorizar banhistas no filme "Tubarão", a réplica de oito metros do protagonista desse sucesso de bilheteira foi instalada no Museu dos Óscares de Los Angeles.

"Bruce, o Tubarão", segundo rumores, ganhou o seu apelido do advogado do realizador Steven Spielberg, e agora é mantido no terceiro andar do Museu da Academia, que será inaugurado em abril.

O predador, feito de fibra de vidro, é a única versão que resta criada para o clássico filme de 1975. Mas o seu grande tamanho impedia que fosse movido pelos elevadores do edifício e teve que ser erguido com um guindaste pela janela.

"Foi uma longa jornada para Bruce desde que o adquirimos em 2016 e não poderíamos estar mais animados em recebê-lo na sua nova casa", declarou o presidente do museu, Bill Kramer.

Tubarão (1975)

Pesando mais de 540 quilos, é o maior objeto do acervo do Museu da Academia de Hollywood, projeto da organização que organiza os Óscares, sonhado pela primeira vez há quase um século, mas marcado por atrasos.

O museu exibirá cerca de 13 milhões de fotografias, argumentos, roupas e acessórios, incluindo os sapatinhos de Judy Garland de "O Feiticeiro de Oz" (1939) e a capa de Bela Lugosi de "Drácula" (1931).

A inauguração do museu está prevista para 30 de abril de 2021.

Atualmente, todos os museus de Los Angeles estão fechados devido às restrições da COVID-19. O museu futurista foi projetado com um teatro com capacidade para mil pessoas, dentro de uma esfera de vidro, aço e cimento idealizado por Renzo Piano.

Está ligado por pontes a uma loja de departamentos que abriga as galerias principais e o tubarão.

"Aguardamos a nossa inauguração para que os visitantes do museu possam participar nas nossas exposições, ver o nosso belo edifício projetado por Renzo Piano e encontrar de perto os personagens mais icónicos da história do cinema", acrescentou Kramer.