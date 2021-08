Segundo a sinopse oficial de "007: Sem Tempo Para Morrer", no início da história James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda. Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, Safin (Rami Malek), armado com uma nova tecnologia perigosa.

O elenco inclui ainda Ana De Armas como uma agente da CIA e Lashana Lynch como a nova agente a assumir o código 007 após a reforma de Bond, além de Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear a regressarem aos papéis dos filmes anteriores.

O realizador é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

O filme, que deverá marcar a despedida de Daniel Craig do papel de James Bond, teve um primeiro adiamento da data de estreia quando o realizador Danny Boyle saiu de cena, sendo substituído por Fukunaga. A data de abril de 2020 foi uma das primeiras vítimas cinematográficas da pandemia de COVID-19, tendo sido alterada inicialmente para novembro do mesmo ano e depois para abril de 2021, antes da atual data definitiva de final de setembro nos mercados europeus e 8 de outubro nos EUA.

Veja o trailer: