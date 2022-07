Sete assassinos inexperientes embarcam no comboio no Japão, o mais rápido do planeta, para um ajuste de contas: bem-vindos a bordo do "Bullet Train - Comboio Bala", uma comédia de ação protagonizado por um Brad Pitt animado para rir de si mesmo.

Com a ambição de se tornar o último filme do verão, "Bullet Train - Comboio Bala" estreia em 4 de agosto em Portugal, um dia antes dos EUA, num setor que precisa de bilheteiras fortes para se recuperar da crise cinematográfica causada pela pandemia.

O filme é dirigido por David Leitch ("Deadpool 2" e "Atomic Blonde") e conta com um jovem elenco de estrelas, incluindo Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry e o rapper porto-riquenho Benito Antonio Martínez, mundialmente conhecido como "Bad Bunny".

"É uma comédia de ação e, para mim, é muito mais divertida que os sucessos atuais, porque está cheia de humor", explicou Brad Pitt, com 58 anos, numa conferência de imprensa feita em Paris.

"Ela é claramente projetado para as salas de cinema, para gerar aquela risada contagiosa quando se está em grupo a querer divertir-se", acrescentou o ator.

TRAILER.



Pitt interpreta Ladybug, ou Joaninha na versão portuguesa, que traduziu os nomes de todas as personagens, um criminoso vindo de uma má temporada e obcecado com o seu azar. Joaninha "é o rei dos patetas, tudo lhe corre mal", explicou com um sorriso aos jornalistas.

O filme está repleto de lutas no estilo Jackie Chan, uma estrela das artes marciais na versão cómica, por quem a estrela cultiva uma devoção especial: "Não tenho palavras suficientes para elogiar tudo o que (Jackie Chan) tem feito" para o cinema.

Uma produção com ar de terapia

Brian Tyree Henry e Aaron Taylor-Johnson

O realizador David Leitch é um velho conhecido de Pitt: durante anos, foi o seu duplo nas cenas de risco nos filmes, como "Clube de Combate" e "Tróia".

"Já havia uma amizade, e essa confiança foi renovada em termos de realização", explicou Leitch no encontro com os jornalistas.

Brad Pitt "conhece todo o meu trabalho e isso dá-me confiança para dirigi-lo", contou.

"Bullet Train - Comboio Bala" foi rodado durante a pandemia, enquanto o Japão ainda estava confinado, fazendo a busca por alternativas começar.

"Não podíamos viajar para Tóquio. Era um momento especialmente sombrio para todos nós", relembrou Pitt.

A solução foi reproduzir, em estúdio, três carruagens do comboio bala que cobre a linha Tóquio-Quioto. Nas janelas dessas carruagens, imagens do trajeto passam a alta velocidade, reproduzidas em ecrãs de alta definição.

"Essas três carruagens pareciam 12. E esses ecrãs deram um toque pop e divertido o filme", destacou Leitch.

"Foi como uma terapia. Tivemos a sorte de deixar as nossas perspetivas para entrar nessa bolha que criámos para batermos em nós mesmos", disse o ator Brian Tyree Henry a rir.

Este ator faz dupla com Aaron Johnson, chamados de Limão e Tangerina, dois "gangsters" irmãos postiços também sem sorte durante esta viagem.

"David sabe imediatamente o que quer ver [no ecrã]", contou Tyree.

"A sua experiência no mundo dos duplos e o facto de ser fã desse mundo dão ao filme muito mais legitimidade", completou.