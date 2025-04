"Um Filme Minecraft" manteve com facilidade a liderança nos cinemas da América do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo, com receits de bilheteira estimadas em 80,6 milhões de dólares (70,74 milhões de dólares, à cotação do dia) segundo avançaram os analistas no domingo.

O valor representou quase metade do total da sua grande estreia no fim de semana anterior, mas os 281 milhões de dólares no mercado doméstico e os 269 a nível internacional até agora estabelecem recordes para o seu género na sua ainda curta temporada nos cinemas.

O filme dos estúdios Warner Bros./Legendary, para todos os públicos, protagonizado por Jack Black e Jason Momoa, é considerado uma das adaptações cinematográficas de um videojogo de maior sucesso.

A sua enorme popularidade ajudou a colocar as bilheteiras em geral em pé de igualdade com o mesmo período do ano passado, segundo a revista The Hollywood Reporter, após os primeiros meses terem sido marcados por desilusões com filmes como "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Mickey 17" e "Branca de Neve".

Bem distantes ficaram quatro novos lançamentos.

Também nos cinemas portugueses, "O Rei dos Reis", uma animação que conta a história de Jesus narrada por um jovem Charles Dickens, ficou em segundo lugar, com 19,1 milhões de dólares (16,76 milhões de euros) durante o lançamento estratégico uma semana antes da Páscoa, segundo a Exhibitor Relations. Trata-se da melhor estreia de sempre para um filme de animação bíblico, batendo o recorde com 27 anos de "O Príncipe do Egipto" (1998), sem atualizar receitas com a inflação.

Kenneth Branagh, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill e Oscar Isaac lideram o elenco de vozes originais da mais recente produção da Angel Studios, um estúdio independente sediado no estado do Utah conhecido pelos seus filmes religiosos, que ofereceu entrada gratuita para crianças acompanhadas de adultos pagantes. O filme para toda a família recebeu a rara classificação A+ nos inquéritos ao público da empresa ComScore, que costuma ser um bom sinal para um grande percurso comercial nas salas.

Em terceiro lugar ficou o 'thriller' "O Amador", da Disney e da 20th Century, com 15 milhões de dólares (13,16 milhões de euros), outro lançamento em simultâneo com os cinemas portugueses.

Rami Malek interpreta um analista da CIA 'nerd' e discreto que se torna brutal ao procurar os responsáveis ​pelo ataque que matou asua esposa. No elenco destacam-se ainda nomes como Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne e Jon Bernthal.

O 'thriller' de guerra "Warfare", da A24, ficou em quarto lugar, com 8,3 milhões de dólares (7,28 milhões de euros).

Sem estreia anunciada em Portugal, o filme, baseado em parte nas experiências do correalizador Ray Mendoza como fuzileiro, acompanha um pelotão de soldados — o elenco inclui Joseph Quinn, de "Stranger Things", além de Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor e Charles Melton — em ação por território hostil durante a Batalha de Ramadi, no Iraque, em 2006.

Em quinto lugar, e já em Portugal, ficou o filme de terror "Drop – Número Desconhecido", da Universal e da Blumhouse, com 7,5 milhões de dólares (6,58 milhões de euros), que conta a história de uma mãe viúva (Meghann Fahy, de "White Lotus") que recebe um telefonema assustadoramente sinistro durante um primeiro encontro.