O terror de "Five Nights at Freddy’s – O Filme" disparou para o topo das receitas de bilheteira na América do Norte no fim de semana que antecede o Halloween (Noite das Bruxas), com uma estimativa de 78 milhões de dólares - uma estreia assustadoramente boa para um filme também disponível em streaming.

A este valor deve-se somar os 52,5 milhões arrecadados no mercado internacional, para um total de 130,5.

As previsões de receitas antes do fim de semana ficavam entre os 45 e os 50 milhões, um valor que já seria impressionante.

"Esta abertura é fantástica", disse o analista David A. Gross, acrescentando que o filme provavelmente ficará mesmo atrás dos dois filmes de Stephen King da saga "It" entre as melhores estreias no género de terror nos EUA E Canadá.

A receita de "Five Nights at Freddy’s – O Filme", avançada pelo observador da indústria Exhibitor Relations, tornou-o um vencedor instantâneo para a Universal Pictures e a Blumhouse Productions, que gastaram apenas 20 milhões para fazer o filme baseado em jogo, que também está disponível no mercado interno através da plataforma Peacock.

Josh Hutcherson é o protagonista, como um segurança desanimado que trabalha à noite no Freddy Fazbear's Pizza, um centro de entretenimento familiar abandonado, onde personagens animatrónicas assustadoras ganham vida de forma assassina após o anoitecer.

O filme chega esta quarta-feira aos cinemas portugueses.

TRAILER:



Uma posição abaixo após liderar as bilheteiras durante duas semanas, "Taylor Swift: The Eras Tour" arrecadou mais 14.7 milhões.

O filme, que junta três concertos da superestrela, já arrecadou 149,3 milhões na América do Norte e 53 milhões no resto do mundo, tornando-se o primeiro filme-concerto a ultrapassar a marca dos 200 milhões em todo o mundo.

Em terceiro lugar, ficou o épico histórico de Martin Scorsese “Assassinos da Lua das Flores”, com 9 milhões. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone protagonizam a história sombria sobre os assassinatos de nativos americanos na década de 1920 por homens sinistros que cobiçavam a sua riqueza petrolífera.

O documentário religioso "After Death", que analisa as experiências de quase morte das pessoas, arrecadou 5,1 milhões para a Angel Studios. O filme chega poucos meses após o pequeno estúdio do Utah lançar o seu primeiro grande sucesso, "Som da Liberdade", que arrecadou mais de 230 milhões.

Em quinto lugar nas bilheteiras da América do Norte ficou o filme de terror da Universal, "Exorcista: O Crente", com 3,1 milhões de dólares.

Leslie Odom Jr. e Ann Dowd estrelam esta sequela do original de 1973 que se tem revelado uma desilusão comercial: apesar de ter arrecadado 120,4 milhões a nível mundial contra um orçamento de 30, a Universal pagou 400 milhões em junho de 2021 com a intenção de lançar uma nova trilogia.