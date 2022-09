Pedro Almodóvar desistiu de fazer o seu primeiro filme em inglês, que teria como protagonista Cate Blanchett.

Segundo o Deadline, o realizador "tinha todos os elementos para perceber a magnitude" do projeto", mas decidiu que “não está pronto para enfrentar um projeto tão monumental” em inglês: a adaptação do best-seller “A Manual for Cleaning Women", de Lucia Berlin ("Manual para mulheres de limpeza", editado pela Alfaguara Portugal).

Tudo parecia estar alinhado para avançar: ainda ao receber do realizador e de Penélope Cruz o prémio de carreira na cerimónia dos Goya em fevereiro, Cate Blanchett confessava apenas saber dizer "obrigada" em castelhano e ter esperança de melhorar no filme que iam fazer.

Almodóvar também ia escrever a adaptação em castelhano antes da tradução para inglês do livro que junta contos sobre mulheres em diferentes tipos de empregos exigentes, inspirados na própria experiência da autora norte-americana.

"Foi uma decisão muito dolorosa para mim. Sonhei em trabalhar com a Cate durante muito tempo. A Dirty Films tem sido tão generosa comigo este tempo todo e fiquei cego pela emoção, mas, infelizmente, não me sinto mais capaz de concretizar completamente este filme", diz Almodóvar no comunicado oficial.

"Temos o maior respeito pelo Pedro e a sua extraordinária carreira e, embora desta vez as estrelas possam não se ter alinhado, esperamos colaborar com Pedro e a [produtora] El Deseo noutro projeto no futuro", destaca a Dirty Films sobre a saída, sinalizando que o projeto onde a atriz também é uma das produtoras irá continuar, procurando um novo realizador.

Por agora, Almodóvar fica pelas curtas-metragens em inglês: após "A Voz Humana" com Tilda Swinton, já rodou o western "Extraña Forma de Vida" ("Strange Way of Life"), protagonizada por Ethan Hawke e Pedro Pascal, inspirada no famoso fado de Amália Rodrigues.