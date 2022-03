Ofuscando o palmarés, Will Smith e a bofetada que deu a Chris Rock é o principal tema relacionado com a cerimónia dos Óscares deste ano.

Mas para Frank Oz, lenda de "Star Wars" e "Os Marretas", o próprio espetáculo televisivo deixou muito a desejar, deixando subentendida a discordância com várias inovações dos produtores para este ano em nome das audiências, da pré-gravação dos vencedores em oito categorias menos populares uma hora antes da emissão televisiva ao prémio de "favorito dos fãs" para um filme votado pelos utilizadores do Twitter.

O realizador, argumentista e talentoso artista, a voz original de Yoda e Miss Piggy, expressou a sua frustração com os Óscares nas redes sociais e fez questão de dizer que não era por causa do escândalo à volta de Will Smith.

"Após ser membro durante 30 anos [da Academia], tenho vergonha de ser associado à emissão dos Óscares. Não por causa da 'Bofetada', mas por causa da falsidade do espetáculo. Tudo o que sinto é uma tentativa desesperada de conseguir mais espectadores a todo o custo, não um espetáculo sobre o amor de fazer filmes", partilhou.

E sobre a "bofetada", a reação ainda durante a cerimónia foi irónica: "Finalmente! Algo real nos Óscares!"