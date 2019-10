Há 25 anos, Elton John ganhou um Óscar com a canção "Can You Feel The Love Tonight?" da animação "O Rei Leão", mas não há qualquer amor pelo filme mais recente.

"A nova versão de 'O Rei Leão' foi uma grande desilusão para mim porque acredito que estragaram a música. Era uma parte tão importante no original e no atual filme não teve o mesmo impacto. Perderam-se a magia e a alegria", contou à edição britânica da revista GQ.

Elton John compôs com Tim Rice outras canções, como "Circle of Life", "Hakuna Matata", "I Just Can’t Wait to Be King" e "Be Prepared", que entraram na nova versão, mas interpretadas por nomes como Pharrell Williams, Beyoncé e Donald Glover.

O lendário artista britânico não se esqueceu de apontar as diferenças em relação à banda sonora que acabou por se tornar a mais vendida de sempre.

"Não teve nem de perto nem de longe o mesmo impacto nos tops como há 25 anos, quando foi o álbum mais vendido do ano. A nova banda sonora desapareceu dos tops tão depressa, apesar do gigantesco sucesso nas bilheteiras de cinema", salientou.

O novo filme contou com uma canção inédita escrita em parceria com Tim Rice que se ouve nos créditos finais, chamada "Never Too Late", mas Elton John marca as distâncias e diz que o deixaram à distância.

"Gostaria de ter sido mais convidado para a festa, mas desta vez a visão criativa do filme e da sua música eram diferentes e não era realmente bem-vindo ou tratado com o mesmo nível de respeito. Isso deixa-me extremamente triste", revelou.

O artista final deu ainda uma última "estocada" na nova versão.

"Fico tão feliz que o verdadeiro espírito para a música continue vivo no musical para os palcos", finalizou.