Nascido na pobreza na África do Sul da era do Apartheid e levado às grandes alturas de Hollywood, Lebohang Morake tornou-se a voz do clássico filme da Disney "O Rei Leão" com o seu poderoso grito Zulu.

Agora, 30 anos depois da sua interpretação de "Nants' Ingonyama" ter sobrevivido à memorável sequência de abertura "The Circle of Life" do filme de animação, o cantor, produtor e compositor sul-africano de 60 anos conhecido como Lebo M está de volta.

RECORDE "THE CIRCLE OF LIFE/NANTS´ INGONYAMA".

Desta vez ele canta outra abertura na prequela "Mufasa: O Rei Leão", que conta a história do leão órfão Mufasa, que cresce para se tornar o rei das Terras do Reino e pai de Simba.

Lin-Manuel Miranda, que escreveu a música do filme – que será em Portugal já esta quarta-feira, 18 de dezembro, acompanhando o lançamento mundial – disse na passadeira vermelha que não o teria feito sem Lebo M.

"Esse era o sonho. De certa forma insisti nisso na altura em que aceitei o trabalho porque acho que ele é o elemento secreto", disse na estreia mundial em Los Angeles na semana passada.

“Acho que ele é o som de ‘O Rei Leão’ e os seus arranjos corais, que foram além das músicas que escrevi, acho que realmente fazem o filme parecer acompanhar o original”, acrescentou.

Taka e Mufasa em "Mufasa: O Rei Leão"

O filme, dirigido por Barry Jenkins, teve antestreias em Los Angeles e Londres e abre com a composição "Ngomso", de Lebo M.

Após o enorme impacto do seu trabalho no filme de 1994, Lebo M disse à agência France-Presse em entrevista que sentiu a pressão para produzir um digno sucessor.

"Adorei escrever a primeira abertura... mas ter que escrever e interpretar uma nova abertura para 'O Rei Leão' após 30 anos... é um grande desafio", disse.

No final, contou, escrever "Ngomso" acabou por ser um processo notavelmente semelhante.

O grito "Nants' Ingonyama" ouvido no início do tema "Circle of Life" do filme anterior, nota, foi uma demo para a qual ele simplesmente chegou, interpretou e saiu sem esperar que daí resultasse alguma coisa.

Três décadas depois, ele chegou ao estúdio de manhã cedo e começou a fazer música "com uns címbalos e um bongô".

“Quando o realizador e os outros todos chegaram às 11h00, já tinha escrito a canção inteira.”

OIÇA O TEMA "NGOMSO".

Lebo M diz que o compromisso com o filme teve a vantagem de finalmente lhe permitir trabalhar com Miranda, algo que desejava fazer há muitos anos.

"É uma energia incrível sem parar. Muito pouca discussão sobre estes acordes, esta melodia. Nós fazemos! Basta chegar e tudo flui... isso permitiu-nos ser muito, muito autênticos no filme", explicou.

Gangster ou músico?

Lebohang Morake/Lebo M posa em Londres a 12 de dezembro de 2024

Nascido no Soweto, na África do Sul, em 1964, Lebo M construiu uma reputação como o artista preferido dos realizadores que procuram um autêntico toque africano nas suas produções.

Ele produziu e compôs para as cerimónias de abertura e encerramento do Mundial de Futebol de 2010 na África do Sul.

Uma longa associação criativa com o compositor Hans Zimmer, que escreveu músicas para mais de 150 filmes, fez com que ele aparecesse como convidado especial em todas as suas digressões.

Mas o sucesso foi conquistado com dificuldade, com pontos baixos, incluindo o racismo que experimentou, inclusive na indústria do entretenimento, e dois anos a morar nas ruas de Los Angeles em meados da década de 1980.

“Estou constantemente consciente de que sou um refugiado, não sou americano”, diz.

“Foi muito difícil quando 'O Rei Leão' se tornou um grande sucesso em 1994. Foi sempre sobre os três tipos brancos, Elton John, Tim Rice e Hans Zimmer.

“Nascer na pobreza extrema nunca me afetou. Tinha a música”, conta, acrescentando que, na adolescência, teve a opção de ser “gangster, jogador de futebol ou o 'nerd'”.

Isto significou mergulhar na música e nas artes e, com apenas 14 anos, era o mais jovem cantor de bares da África do Sul.

Apesar de uma carreira ilustre, Lebo M diz que ainda carrega as cicatrizes dos anos em que viveu na rua.

"Estive sempre em modo de sobrevivência... Mesmo com a perceção de sucesso que se acredita ter, ainda é modo de sobrevivência", garante.

Ele acredita, no entanto, que a indústria do entretenimento dos EUA lhe permitiu "florescer mais do que penso que teria em qualquer outro lugar do mundo".

Após décadas principalmente nos bastidores, Lebo M conta que está finalmente pronto para conhecer o seu público com o primeiro de uma série de concertos agendados para abril próximo na África do Sul.

“Estou pronto porque sei que há expectativa no público global que gostaria de experimentar o Lebo M ao vivo, não como convidado, não através dos filmes”, diz.

“E eu também gostaria de experimentar isso”, acrescenta.

VEJA O TRAILER "MUFASA: O REI LEÃO".