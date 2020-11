O novo filme de Sophia Loren está a tornar-se um dos maiores sucessos da sua carreira.

Segundo a publicação especializada Deadline Hollywood, "Uma Vida à Sua Frente" entrou no TOP 10 da plataforma Netflix durante a primeira semana de 37 países.

A lista do grande sucesso inclui Portugal, EUA, Brasil, Espanha, França e, claro, Itália.

Para a diva italiana, habituada a outro tipo de estreias, este é o seu filme de maior impacto aquando do seu lançamento em toda a sua carreira.

Muitos analistas acreditam que a vencedora do Óscar em 1960 voltará a ser nomeada para as estatuetas (o que não acontece desde "Divórcio à Italiana", em 1964) pela interpretação de uma sobrevivente do Holocausto que cria uma amizade improvável com um miúdo de rua desencantado com a vida que a assaltou e aceitou relutantemente acolher.

"Fizemos 'La Vita Davanti a Se' com todo o nosso coração e alma. O facto de ter tocado os corações e almas de tantas pessoas à volta do mundo enche-me de imensa gratidão e grande orgulho pelo cinema italiano", reagiu Sophia Loren.

"Estou comovido e radiante com a demonstração de amor que este filme recebeu em todo o mundo. É uma prova da beleza e do espírito global do cinema italiano que o nosso filme tenha entrado no top 10 de tantos países, incluindo a América", afirmou por sua vez o seu filho e realizador Edoardo Ponti.

"Uma Vida à Sua Frente" está disponível na Netflix desde 13 de novembro.

VEJA O TRAILER.