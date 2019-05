Para Kevin Feige, foram duas e podiam ter alterado completamente o curso da história: a escolha de Robery Downey Jr. para ser Tony Stark e o Homem de Ferro no filme com que tudo começou em 2008, e tornar "Capitão América: O Primeiro Vingador" um filme histórico.

Além das reservas em colocar a história de um filme de super-heróis na Segunda Guerra Mundial, o "casting" de Robert Downey Jr. foi controverso em 2007.

Se agora é difícil imaginar o que seria o o Universo Cinematográfico Marvel sem Robert Downey Jr., ele não tinha, apesar de alguns sucessos "artísticos", qualquer experiência como estrela de um filme de grande orçamento.

Além disso, estava a reconstruir a carreira, que tinha descarrilado por causa da dependência de drogas que deixou a reputação de rastos.

A relutância dos outros responsáveis dos estúdios acabou por ser ultrapassada após um grande teste do ator e muita persuasão de Kevin Feige e Jon Favreau, que era o realizador do primeiro "Homem de Ferro" (onde também surge no papel de Happy Hogan) e estava completamente convencido que só havia uma escolha possível.