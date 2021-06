A Netflix divulgou o trailer de "O Último Mercenário", anunciada como a primeira comédia na carreira de Jean-Claude Van Damme.

Com estreia na plataforma a 30 de julho, as imagens do filme revelam a estrela do cinema de ação com mais uns anos em cima, mas ainda em grande forma e até a usar uma peruca no meio de perseguições de carro e muita ação absurda.

Realizado por David Charhon e em francês, a sinopse oficial vai soar familiar aos fãs do cinema do ator belga: "Richard Brumère, ex-agente dos serviços secretos franceses tornado mercenário, regressa à ação quando é retirada a imunidade que lhe foi concedida há 25 anos para o filho, Archibald, que se vê agora ameaçado pela máfia. Para o salvar, Richard terá de recorrer aos seus velhos contactos e unir forças com um grupo de jovens impetuosos de um bairro social e um burocrata excêntrico. Mas, acima de tudo, vai ter de encontrar a coragem para dizer a Archibald que é pai dele."

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Foi o talento nas artes marciais catapultou Van Damme para o cinema, tornando-se um dos heróis da ação pura e dura a partir do final da década de 1980, ao lado de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Steven Seagal ou Dolph Lundgren.

Do seu currículo fazem parte títulos como "Força Destruidora", ""Kickboxer", "Cyborg", "Golpe de Vingança", "O Legionário", "Van Damme - Duplo Impacto ", "Máquinas de Guerra", "Patrulha do Tempo", "Street Fighter - A Batalha Final", "Morte Súbita", "Máximo Risco", "Duplo Team".

Com o início do século, os seus filmes passaram a ir menos para os cinemas e mais "diretos para vídeo", mas mais recentemente entrou no projeto de Stallone "Os Mercenários 2", e “Guerra sem quartel”, de Lior Geller, que contava no elenco com a portuguesa Joana Metrass.

Ainda que "O Último Mercenário" seja assumidamente a primeira comédia, o célebre "Músculos de Bruxelas" fez uma versão de si próprio na aclamada sátira "JCVD" (2008), que lhe trouxe uma renovada popularidade.