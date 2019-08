"Variações" foi visto por 84.105 espectadores na primeira semana de exibição nos cinemas e já é o filme português mais visto este ano, revelam os dados publicados hoje pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

A liderança era de "Snu", com 82.366 espectadores, sobre a relação da editora dinamarquesa Snu Abecassis com o político Sá Carneiro, que abalou a sociedade portuguesa no final dos anos 1970.

O filme com Sérgio Praia como António Variações foi ainda o mais visto entre todos os que estão em exibição nos cinemas, uma liderança que foi reforçada: 10.631 espectadores separam-no do título em segundo lugar, o "thriller" de ação americano "Assalto ao Poder" com Gerard Butler, com 73.474, quando a diferença entre quinta-feira e domingo fora apenas de 475 ingressos.