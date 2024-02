“Tens o meu coração” é a nova canção dos Cassete Pirata. O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e fala "do tom amargo e doce de cada coração, que tem tanto de luz como de sombra".

"Esta canção fala sobre aceitarmos as duas partes, sem vergonha, sem moralização. A mais doce – que pode trazer amor e segurança - e a mais negra, e o seu potencial destrutivo para com quem nos ama. Saber pedir ajuda, mas também saber delimitar o nosso espaço para que sozinhos consigamos resolver as nossas aventuras interiores é uma missão de vida, uma aprendizagem longa e que requer muita autoanálise e honestidade", explica a Pir, vocalista da banda.

O tema conta com um vídeo criado por Martim Torres. “Tens o meu coração” fará parte do alinhamento do próximo disco ("A Família") dos Cassete Pirata, com edição prevista para maio.

Veja o vídeo:

Os Cassete Pirata são Pir (João Firmino - voz/guitarra), João Pinheiro (bateria), António Quintino (baixo), Joana Espadinha (teclas/voz) e Margarida Campelo (teclas/voz).