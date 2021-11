A Variety colocou Daniela Melchior na lista de potenciais candidatos para a temporada de prémios de 2021 pela participação em "O Esquadrão Suicida".

A atriz portuguesa surge numa listagem exaustiva sem ranking da publicação especializada na categoria de Melhor Atriz Secundária, a confirmar o impacto do filme de James Gunn para o lançamento de uma carreira internacional, ainda que muito distante dos grupos principais de potenciais candidatas.

Posteriormente, Daniela Melchior já rodou o filme de ação "Assassin Club" em Itália, ao lado de Henry Golding ("Crazy Rich Asians"), Noomi Rapace ("Prometheus") e Sam Neill ("Parque Jurássico"), que será lançado em 2022.

A Variety faz uma lista de 41 atrizes secundárias com mais possibilidade de se destacarem na temporada que culminará nos Óscares, cujas nomeações só serão anunciadas a 8 de fevereiro do ano que vem.

Na listagem da Variety e outras que estão disponíveis há nomes que se destacam: Caitríona Balfe e Judi Dench por "Belfast", "Kirsten Dunst" por "The Power of the Dog" Netflix, "Marlee Matlin" por "CODA" e Ruth Negga por "Passing".

A cerimónia dos Óscares realiza-se a 27 de março de 2022.