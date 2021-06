Vinte anos depois do primeiro filme, Jordana Brewster está a promover "Velocidade Furiosa 9".

Numa das entrevistas, a atriz falou sobre os filmes que revê da longa história da série e deixou elogios ao quinto filme, o da entrada de Dwayne Johnson e que se passava no Brasil, com Joaquim de Almeida como vilão.

Pelo contrário, não guarda um lugar especial para o quarto, "Velozes e Furiosos", lançado em 2009, apesar de ter o que juntou o elenco original pela primeira vez desde "Velocidade Furiosa" (2001), formado por Vin Diesel (Dominic Toretto), Paul Walker (Brian O'Conner), Michelle Rodríguez (Letty Ortiz) e Jordana Brewster (Mia Toretto).

"Voltei a ver o 5 outra vez, voltei a ver o 1 outra vez, não voltei a ver o 4, mas para mim é muito cinzento. Passa-se em Los Angeles, o Paul está de fato, eu estou com este vestido vermelho e tenho franja e estou muito triste e chateada com ele. Simplesmente não recordo esse com muito carinho.", explicou ao Collider.

"Para mim, é o 5 que se destaca, o 9 vai destacar-se agora porque é muito, muito bom e consigo ter um pouco mais de ação. Adoro fazer parte da ação. Não gosto de estar apenas a falar, na conversa com os rapazes. É divertido envolver-me e 'sujar-me'.", acrescentou.

Respondendo a outra pergunta, a atriz explicou que, ao rever o primeiro filme, sentiu orgulho por ter tornado mais dura e realista a sua personagem como a irmã mais nova de Dom e namorada do polícia infiltrado Brian O'Conner.

"E depois acho que perdi isso com a evolução da série e de certa forma fui um bocado certinha no 4 e depois voltei a saber o que queria no 5 e tentei manter isso no 9 porque é muito importante para mim que a Mia seja muito centrada e realista, e perdi isso de vista no 4. Mas também foi a reintrodução para todos.", recordou.

"Mas acho que 5 tinha todos os elementos. Tinha o 'Ok, vamos construir uma família', também tinha o 'Vamos andar por aí, arrasar e ser destemidos', e 'Calem-se os dois e parem de discutir, vamos ficar juntos.' Tinha todos esses elementos de uma forma bastante boa e coesa, e estamos a voltar a isso com o 9", prometeu.

"Velocidade Furiosa 9" chega aos cinemas portugueses no dia 24.