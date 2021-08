Dwayne Johnson não vai mesmo regressar para os filmes que faltam da saga "Velocidade Furiosa".

A entrada de Dwayne Johnson em "Velocidade Furiosa 5" (2011) contribuiu para renovar a saga, mas o ator desentendeu-se publicamente com Vin Diesel na rodagem do oitavo filme (2017) e chegou a confirmar que todas as cenas em que o agente especial Luke Hobbs e Dominic Toretto apareciam juntos tinham sido filmadas em separado.

Numa entrevista recente ao lado de Emily Blunt para promover "Jungle Cruise", Dwayne Johnson assumiu que se "fartou de rir" com as explicações de Vin Diesel para a zanga entre os dois como uma técnica de "tough love", sugerindo que apenas estava a ser duro porque queria que o colega desse o seu melhor.

Acrescentou que tinha desejado à equipa "boa sorte no 'Fast 10' e 'Fast 11' e nos outros filmes [...] que fizerem que serão sem mim".

Agora, o sócio de Dwayne Johnson reforçou que a rutura é definitiva e a prioridade passa pela sequela de "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw" (2019), em que estará envolvida a produtora do ator e Vin Diesel não tem interferência.

"Após filmar o 'Fast 8', DJ tomou a decisão clara de fechar o capítulo 'Velocidade Furiosa' por todas as razões que são evidentes. Desejou-lhes tudo de bom e mudou o nosso foco para outras vias de contar histórias", disse Hiram Garcia, presidente de produção na produtora de Dwayne Johnson, em entrevista ao Collider.

"Embora ele não vá entrar no 'F10' ou 'F11', isso não vai de forma alguma interferir com nossos planos para o Hobbs. Obviamente que todas estas personagens existem um universo 'Fast' e adoramos ver todos os aspetos desse universo prosperarem e terem sucesso. Temos planos específicos para o que queremos fazer com a personagem de Hobbs e acho que os fãs vão adorar!", destacou.