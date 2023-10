Jean-Claude Van Damme fez uma revelação bombástica numa nova entrevista.

Nome incontornável do cinema de ação e artes marciais nas décadas de 1980 e 1990, a estrela belga disse que a sua entrada na saga "Velocidade Furiosa" foi vetada pela principal estrela, apesar do interesse do estúdio.

"Eles queriam-me em 'Velocidade Furiosa'. E que casting isso teria sido. Mas o Vin Diesel disse 'Não, não o quero'", disse numa nova entrevista ao jornal britânico The Telegraph (acesso pago).

Vin Diesel com Daniela Melchior em "Velocidade Furiosa X"

Van Damme, atualmente com 63 anos, não revelou para qual dos filmes é que terá cobiçado e os representantes de Vin Diesel não responderam a um pedido de esclarecimentos da revista Variety.

Com dez filmes e um 'spin-off' ("Hobbs & Shaw"), "Velocidade Furiosa" é a sétima saga mais rentável dos cinemas nas bilheteiras e apesar do impacto comercial cada vez menor na América do Norte, com o filme mais recente a arrecadar apenas 145 milhões de dólares, permanece forte no mercado internacional.

Com Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior, Alan Ritchson e Rita Moreno entre as mais recentes estreias, "Velocidade Furiosa 11" tem estreia prevista para 4 de abril de 2025.