Há três semanas nos cinemas, "Velocidade Furiosa X" continua imparável em Portugal.

No fim de semana de 1 a 4 de junho, foram mais 69.164 que pagaram para ver o novo filme da saga, com uma parte importante da história rodada em Portugal e a participação destacada de Daniela Melchior no elenco, liderando o 'ranking' dos filmes mais vistos divulgado esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Com 511.890 bilhetes vendidos em 18 dias, é o mais visto nas salas em 2023, ultrapassando os 466.034 que foram ver nas salas "Avatar: O Caminho da Água" a partir de 1 de janeiro.

Com os números mais atualizados, "Velocidade Furiosa X" bateu ainda os 426.919 espectadores que foram ver "Velocidade Furiosa 6" em 2013 e os 446.355 que viram "Velocidade Furiosa 5" em 2011.

Antes, já tinha ultrapassado o total da exibição comercial de "Velocidade Furiosa 9", lançado no verão de 2021, quando os cinemas estavam a recuperar da pandemia: 376.812 espectadores.

À sua frente na saga, estão agora apenas "Velocidade Furiosa 8", com 788.434 bilhetes, e o recordista, "Velocidade Furiosa 7", com 832.947.

Este fim de semana nos cinemas portugueses, ficaram nos lugares seguintes dos mais vistos a versão em imagem real de "A Pequena Sereia", com 56.673 espectadores ao entrar na segunda semana de exibição (uma receção mais positiva em Portugal no que noutros países), a entrar na segunda semana de exibição, e a estreia da animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", com 47.948.