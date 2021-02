Michelle Williams vai ser a estrela de "Fever", um "biopic" sobre a incontornável cantora norte-americana Peggy Lee (1920-2002).

O prestígio do projeto com a atriz nomeada para quatro Óscares e vista recentemente em "Venom" aumenta com a presença como realizador do aclamado cineasta Todd Haynes, o mesmo de filmes como "Velvet Goldmine" (1998), "Longe do Paraíso" (2002), "I'm Not There - Não Estou Aí" (2007), "Carol" (2015) e da minissérie "Mildred Pierce" (2011).

Decorrem ainda negociações para a artista Billie Eilish ser uma das produtoras executivas do filme. A vencedora dos Grammy considera Pegyy Lee uma das inspirações da sua carreira.

Entre os produtores está Reese Witherspoon, que há cerca de dez anos era para ter sido a protagonista depois de ter garantido os direitos de adaptação ao cinema da vida e obra de Peggy Lee directamente da neta da artista, Holly Foster-Wells.

O projeto acabou por ser suspenso após a morte da sua argumentista e realizadora, Nora Ephron em 2012, conhecida por filmes como "Julie e Julia" e "A Sintonia do Amor".

Peggy Lee foi uma popularíssima cantora e compositora norte-americana, de música jazz, que gravou as versões consideradas definitivas de temas como "Fever" e "Is That All There Is?".

Além disso, Lee também participou como atriz em vários filmes, tendo sido nomeada ao Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo papel da cantora alcoólica em

"Pete Kelly's Blues", e tendo ainda dado voz à cadela Peg no filme animado "A Dama e o Vagabundo", onde cantou o tema "He's a Tramp".