"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" vai regressar às salas de cinema numa versão alargada em setembro.

"Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version" ["Homem-Aranha: Sem Volta a Casa – A versão mais divertida", em tradução literal] vai incluir cenas inéditas e outras prolongadas da versão que chegou aos cinemas em dezembro do ano passado, tornando-se o sexto filme mais rentável de todos os tempos nas bilheteiras mundiais (sem incluir a inflação).

O pretexto oficial é o desejo dos fãs e a celebração dos 60 anos da personagem na banda desenhada, mas vários analistas norte-americanos acreditam que o estúdio Sony está a fazer tudo para que o filme consiga atingir outro marco nas bilheteiras: os dois mil milhões de dólares de receitas.

"Avatar", com 2,847 mil milhões, lidera a lista dos filmes mais rentáveis, após ter voltado a ultrapassar "Avengers: Endgame" (2,797). Seguem-se "Titanic" (2,187), "Star Wars: O Despertar da Força" (2,068) e "Avengers: Guerra do Infinito" (2,048). Logo a seguir, com 1,901 mil milhões, está "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".

"Vocês queriam mais 'Homem-Aranha' e conseguiram. 'Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version' balança para os cinemas nos EUA e Canadá a 2 de setembro. Mais países serão anunciados em breve!", partilhou o estúdio Sony nas redes sociais.

Contactada pelo SAPO Mag, a Big Picture, distribuidora portuguesa do filme, não fez comentários sobre a notícia do relançamento.