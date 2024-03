Enquanto não se sabe quando chega aos cinemas o terceiro filme de animação, os muitos fãs da saga "Aranhaverso" foram surpreendidos esta quarta-feira por uma curta-metragem de sete minutos que traz de volta Miles Morales.

Após "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018) e "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (2023), surge "The Spider Within: A Spider-Verse Story" ("A Aranha Interior: Uma História do Aranhaverso", em tradução literal), que resulta de uma parceria entre a Sony Pictures Animation e o Kevin Love Fund e faz parte de um novo plano focado em saúde mental chamado “The Hero Within”.

Fazendo uso da imaginativa animação do universo e com terror, a curta realizada por Jarelle Dampier traz de volta Shameik Moore como a voz de Miles Morales e de Brian Tyree Henry como Jeff Morales.

"Miles Morales esforça-se para equilibrar as suas responsabilidades como adolescente, amigo e estudante ao mesmo tempo que é o amigável Homem-Aranha de Brooklyn. Após um dia particularmente desafiante convivendo com essas pressões, Miles tem um ataque de pânico que o força a enfrentar as manifestações da sua ansiedade e a aprender que pedir ajuda pode ser um ato tão corajoso quanto proteger a sua cidade do mal", resume a sinopse oficial.

VEJA A CURTA.