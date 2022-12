"Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles", de Chantal Akerman, foi designado o "melhor filme de todos os tempos", segundo a mais recente sondagem da revista especializada britânica Sight and Sound.

O filme de 1975, que nunca estreou nas salas comerciais portuguesas, acompanha durante 201 minutos uma viúva burguesa, metódica, mãe de um adolescente, que ganha algum dinheiro extra prostituindo-se em casa, que vai intercalando os clientes com as tarefas domésticas, respeitando estritamente os mesmos horários, dia após dia. Até que uma manhã, o despertador toca uma hora mais cedo, perturbando a mecânica quotidiana e moribunda de Jeanne.

A votação foi feita por especialistas, num total de 1639 distribuidores, críticos, académicos e escritores valorizaram, segundo as regras da votação, os filmes em função da história cinematográfica, sentido estético, e impacto dos filmes a nível pessoal.

Feita de dez em dez anos desde 1952, quando foi eleito "Ladrão de Bicicletas", de Vittorio De Sica (1948), a lendária lista da Sight and Sound foi dominada durante cinco décadas por "O Mundo a Seus Pés", de Orson Welles (1941), destronado em 2012 por "Vertigo - A Mulher que Viveu Duas Vezes", de Alfred Hitchcock (1958).

Em 2022, "Vertigo" ficou em segundo lugar e "O Mundo a Seus Pés" em terceiro, com "Ladrão de Bicicletas" em 41.º.

Em quarto está "Viagem a Tóquio" (1953), de Yasujirô Ozu, seguido por "Disponível para Amar" (2000), de Wong Kar-wai.

Pouco conhecido do grande público, a escolha de "Jeanne Dielman", que ficou em 35.º em 2012, está a ser controversa, com acusações aos especialistas de terem cedido ao "politicamente correto", deixando de fora títulos ou cineastas problemáticos (foi notada a saída da lista de "Lawrence da Arábia", que aborda o colonialismo britânico, e "Chinatown", de Roman Polanski).

Outros preferem notar que o TOP 100 volta a refletir as mudanças no estilo e na cultura da crítica cinematográfica, com uma clara queda da hegemonia de títulos em língua inglesa (e 64 dos filmes são fora dos EUA) e mais diversidade: o número de filmes de cineastas negros passou de um em 2012 para sete, e os realizados por mulheres de dois para 11. Tem apenas dois filmes de animação ("O Meu Vizinho Totoro", de 1988, em 72.º, e "A Viagem de Chihiro" ,de 2001, ambos do Studio Ghibli e de Hayao Miyazaki) e deixou de fora sequelas, prequelas, "blockbusters" e adaptações de banda desenhada.

"Mulholland Dr." (2001), de David Lynch (8.º), é o primeiro filme do século XXI a entrar no Top 10. As novas entradas no Top 100 que estrearam desde 2012 são "Get Out" (2017), de Jordan Peele (95.º), "Parasitas" (2020), de Bong Joon-ho (90.º), "Moonlight" (2016), de Barry Jenkins (60.º) e "Retrato de Uma Rapariga em Chamas" (2019), de Céline Sciamma (30.º).

Numa sondagem paralela a 480 cineastas, incluindo Martin Scorsese, Michael Mann, Guillermo del Toro, Bong Joon-ho, Mia Hansen-Løve, Barry Jenkins, Edgar Wright e Joanna Hogg, o melhor filme de todos os tempos foi "2001 - Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick (1968), que ficou em sexto na lista dos críticos.

Seguem-se nesta lista "O Mundo a Seus Pés", "O Padrinho" (1972), de Francis Ford Coppola, "Viagem a Tóquio", "Jeanne Dielman", "Vertigo" e "8½" (1963), de Federico Fellini.

O TOP 100 DOS ESPECIALISTAS.

O TOP 100 DOS CINEASTAS.